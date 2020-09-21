Дети подверглись домогательствам бомжа

Сотрудниками полиции Петроградского района был задержан 44-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Задержанного подозревают в домогательствах по отношению к 12-летним девочкам-сестрам. К сотрудникам правоохранительных органов обратились родители девочек, которые работают медсестрой в поликлинике и учителем школы. По их словам, 16 сентября в отношении их дочерей бомж совершал развратные действия. Инцидент произошел на детской площадке на Каменоостровском проспекте, где гуляли сестры.

Подозреваемый был задержан полицией в день обращения родителей девочек в полицию. Правоохранители возбудили в отношении 44-летнего бомжа уголовное дело, мужчина был помещён в изолятор, на данный момент по делу ведется расследование.