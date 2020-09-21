На улице Маршала Тухачевского убили женщину

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Петербурга. В доме на улице Маршала Тухачевского был обнаружен труп 57-летней женщины. Главным подозреваемым в совершении убийства является 19-летний сын женщины.

В воскресенье, 20 сентября, сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение об обнаружении тела в квартире № 11. Убитая женщина находилась в ванной, о произошедшем в полицию сообщил ее муж. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что женщину зарезали. На теле убитой было обнаружено множество колото-резаных ранений, удары ножом были нанесены в шею и голову.

Сын женщины, подозреваемый в совершении преступления, на данный момент находится в розыске. По факту возбудили уголовное дело.