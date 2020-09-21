Двое пьяниц "заминировали" метро и ресторан

В северной столице России двое местных жителем в результате распития спиртных напитков сообщили о «заминировании» ресторана и метрополитена. Граждане хотели развлечься.

Первый звонок поступил в дежурную часть в субботу, 19 сентября. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения сообщил о том, что городской ресторан, находящийся на 5-й Советской улице заминирован. После сообщения сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка здания, однако взрывных устройств обнаружено не было. Злоумышленника нашли по номеру телефона, он был задержан.

В воскресенье, 20 сентября, сотрудники полиции получили второй звонок от другого жителя Петербурга, который сообщал о заминировании метрополитена. Полиция проверила 75 станций, взрывных устройств или веществ не обнаружили. Мужчина, позвонивший в полицию был задержан и опрошен.