Загорелся подвал дома на Большой Разночинной: пожар потушен

Ночью с 20 на 21 сентября в Петроградском районе Петербурга произошло возгорание подвального помещения. Сообщается, что в здании производились ремонтные работы. О наличии пострадавших неизвестно, на данный момент информация устанавливается.

Пожар произошел в доме №14 на улице Большая Разночинная. В 1.09 ночи сотрудники части получили сигнал о чрезвычайном происшествии. К дому на Большой Разночинной немедленно выехали три спецмашины с 12 пожарными.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, сообщили, что в подвале дома, где производился капитальный ремонт, загорелось помещение, оборудованное под раздевалку. Его площадь составляет 10 квадратных метров, в результате пожара огонь охватил 3 квадратных метра.