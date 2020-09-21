На улице Рубинштейна нашли два бездыханных тела

В центральном районе города были найдены тела мужчины и девушки. Местная жительница, обнаружившая трупы, сообщила о произошедшем в полицию. По ее словам, тема мужчины и женщины находились во дворе шестиэтажного дома № 23 на улице Рубинштейна.

В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины. Погибший оказался 23-летним гражданином Петербурга. На данный момент личность девушки определить не удалось, однако сообщается, что по предположениям, погибшие были примерно одного возраста. Рост девушки составляет 160-170 сантиметров, она имеет европейский тип лица. Сообщается, что на погибшей было черное пальто и черные брюки.

На данный момент тела направлены в морг. Среди личных вещей погибших, которые они имели при себе, были обнаружены 2 разбитых телефона, полис ДМС, карты банка и карты «Подорожник».