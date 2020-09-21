В квартире дома № 11 по Рыбацкому проспекту жительница Петербурга накинулась с ножом на собственного младшего брата во время семейного застолья, в результате чего мужчина получил несовместимые с жизнью ранения. Об инциденте в полицию сообщил 13-летний мальчик. 33-летняя гражданка Петербурга была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Предположительно, инцидент произошел в результате ссоры женщины со своим 31-летним братом. Находясь под воздействием выпитого алкоголя, она схватила нож и нанесла мужчине смертельный удар в грудную клетку. Стражами порядка было заведено уголовное дело по статье об убийстве. На данный момент по делу ведется расследование. Женщина, подозреваемая в убийстве, была помещена в изолятор, где находится в настоящее время.
Женщина зарезала своего брата в Невском районе Петербурга
© Фото: pixabay.com
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Инцидент произошёл после распития алкоголя.
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