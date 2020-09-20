Финский пассажирский лайнер подал сигнал бедствия

Пассажирское судно, принадлежащее Финляндии, на полпути из Турку в Стокгольм подало сигнал бедствия. Причиной ЧП называют то, что лайнер сел на мель.

Судно остановилось у Аландских островов, так как село на мель в районе обеда. Происшествие произошло в воскресенье, 20 сентября. Об этом известно из сервиса Marinetraffic. Также известно, что лайнер принадлежит компании Viking Line.

Финские СМИ сообщили, что пассажиры готовы и ждут эвакуацию. На пассажирах надеты спасательные жилеты и жизням людей ничего не угрожает. Известно, что на судне 200 пассажиров и 80 членов экипажа. Согласно одной из версий, лайнер специально остановился, так как в нижнюю часть судна затекла вода.