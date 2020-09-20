Из Невы вытащили утопленника в трусах

В воскресенье, 20 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга из Невы вытащили тело мужчины, который был практически без одежды. Погибшего обнаружили жители города.

Днем, около двух часов, петербуржцы увидели тело, плавающее вдоль набережной в Невском районе города, и сообщили в МЧС. Так, ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что получили заявку от жителей Северной столицы днем, им сообщили о теле в Неве в районе Октябрьской набережной. Спасатели приехали по вызову и достали мужчину из воды. Однако он уже был мертв. На вид погибшему 40 лет, личность установить пока не удалось.

Сообщается, что на теле были только трусы. Подробности происшествия предстоит установить правоохранительным органам в ближайшее время.