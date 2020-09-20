В петербургском автозаке скончался мужчина

В Санкт-Петербурге скончался мужчина, которого перевозили в автозаке. Гражданин был ранее задержан по подозрении в незаконном хранении оружия. Однако обвинения ему вынесено не было и заключенным он не являлся.

Дело в том, что несколько месяцев длилась судебная тяжба по делу о незаконном хранении оружия. Мужчина был подозреваемым, но в один момент, в июне 2020 года перестал посещать заседания суда, что повлекло последствия – его объявили в розыск.

17 сентября 2020 года подозреваемый был найден на улице и задержан правоохранительными органами. В СИЗО мужчина себя вел странно и говорил, что у него клаустрофобия. После этого психиатр назначил ему обследование и мужчину отправили в автозаке на процедуру. Однако позже, открыв двери автозака, обнаружили мужчину без сознания. В больнице не удалось спасти мужчину, и он скончался.

Согласно записям с камер видеонаблюдения мужчину не били и сам он не бился о стены. На данный момент ожидаются результаты вскрытия.