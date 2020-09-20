ДТП у Большой Ижоры: машина загорелась, водитель погиб

В воскресенье днем, 20 сентября, неподалеку от поселка Большая Ижора произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях, а именно в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль марки Lada и грузовой автомобиль. Грузовик в результате столкновения вылетел в кювет и перевернулся на бок, а Lada загорелась. Ее водителя удалось извлечь из горящей машины, однако он погиб, хотя помощь ему пыталась оказать прибывшая "Скорая".

Обстоятельства произошедшего только предстоит выяснить.