Мать ребенка, брошенного в коляске на Бутлерова, нашлась

В Петербурге нашлась мать ребенка, коляску с которым ранее обнаружили на улице Бутлерова. По словам женщины, она не может вспомнить, как потеряла коляску.

Женщина рассказала полицейским, что была в гостях на улице Верности, а потом отправилась в Мурино. Она не смогла объяснить, как именно оставила коляску на улице, потому что не запомнила этого, как и того, что было дальше.

Как сообщалось ранее, коляска с полуторагодовалой девочкой была обнаружена 49-летним петербуржцем на улице Бутлерова, у дома 11/4. Он обратился в полицию, ребенок был отправлен в больницу. Полиция немедленно приступила к розыску родителей ребенка.