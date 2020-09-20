У пенсионерки похитили ценности на сумму 2,5 миллиона рублей

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследует крупную квартирную кражу, произошедшую на прошлой неделе. Пострадавшая — 71-летняя пенсионерка. Она обратилась в полицию 19 сентября и сообщила, что в период с 15 по 19 сентября 2020 года неизвестные злоумышленники ограбили ее квартиру на Фонтанке.

По сообщению пострадавшей, домушники похитили у нее 15,2 тысяч евро, 8,9 тысяч долларов, 30 инвестиционных золотых монет и драгоценности, находившиеся в квартире. Общая сумма ущерба составила 2589937 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В данный момент полиция занимается розыском воров.