Музей РЖД на Балтийском вокзале эвакуировали

В Санкт-Петербурге сегодня, в воскресенье 20 сентября, был эвакуирован музей железных дорог России. Он располагается в Библиотечном переулке рядом с Балтийским вокзалом.

Очевидцы в сообществе в социальной сети Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" сообщают, что это произошло около полудня. Причиной эвакуации стала пожарная сигнализация, которая сработала по не установленной на данный момент причине. Всех посетителей музея вывел из здания на улицу.

После сигнала на место происшествия прибыло несколько машин МЧС. Спасатели выяснят причину, по которой сработала сигнализация.