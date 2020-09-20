Полиция ищет водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня, 20 сентября, около шести утра на 57 километре автодороги "Кола". Там водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который в результате аварии сильно пострадал.

По имеющейся информации, водитель не оказал помощи пострадавшему, на которого был совершен наезд, и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают правоохранительные органы. По факту происшествия проводится проверка.

Возраст пешехода устанавливается. Он получил в результате инцидента серьезные травмы и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.