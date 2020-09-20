В Гатчинском районе насмерть сбили пешехода

Пресс-служба Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что ночью 20 сентября в Гатчинском районе города женщина на «Хонде» насмерть сбила пешехода.

По предварительной информации, ДТП случилось около 00:40 часов на 62 километре автодороги А-120 «Кировск-Мга-Гатчина-Большая Ижора». Женщина, находившаяся за рулем «Хонды Джаз», сбила мужчину 1962 года рождения, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм.

В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.