Петербурге задержан бывший полицейский

20 сентября стало известно о драке в дежурной службе в Красногвардейском районе. Виновник конфликта задержан, им оказался бывший сотрудник полиции Вадим Бойко по прозвищу «жемчужный».

Инцидент произошел в дежурной службе на проспекте Косыгина, где Бойко ударил рукой по лицу помощника оперативного дежурного. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти. Ему сразу же помогли врачи, и после оказания помощи он продолжил работу.

Известно, что в отношении Вадима Бойко составили протокол, его поместили в камеру. Ранее виновник драки дважды был судим условно: он превысил должностные полномочия и совершил хулиганство. Также известен жестокостью на митингах. Так, 10 лет назад он ударил стоящего петербуржца дубинкой по лицу, а в мае 2013 года устроил стрельбу в чебуречной. Прозвище «жемчужный» прапорщик получил за браслет на запястье. На данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения человека решается.