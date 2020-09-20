В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии

Накануне днем, в субботу 19 сентября, на 50 километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи» произошла страшная авария, унесшая жизнь человека.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что около 14:00 30-летний водитель «ВАЗа 2115» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Вольво» под управлением 56-летнего мужчины. По инерции первое авто врезалось в еще один автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения.

В результате 46-летняя пассажирка «ВАЗа», виновного в массовом столкновении, при госпитализации скончалась от полученных травм в приемном покое больницы. Водитель «ВАЗа» на данный момент находится в стационаре в тяжелом состоянии. Как выяснилось, у него не было прав на управление машиной, которая по документам принадлежит 28-летнему мужчине.

Следственный отдел ОМВД России по Ломоносовскому району возбудил уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека.