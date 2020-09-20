В Петербурге обнаружили брошенного в коляске ребенка

Пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что ночью 20 сентября в Калининском районе местные жители обнаружили на улице брошенную коляску, внутри которой находился ребенок.

В полицию обратился 49-летний петербуржец. Он заявил, что обнуражил бесхозную коляску у дома 11/4 по улице Бутлерова и сообщил, что внутри находится ребенок, которому на вид около полутора лет от роду.

Представители полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, ребенок был передан в детскую больницу имени Филатова. На данный момент родители розыскиваются. Никаких вещей, которые могли бы указать на них, адрес или хотя бы имя ребёнка, в коляске найти не удалось. В МВД отметили, что сейчас проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.