Пожилая петербурженка ограбила магазин

Сегодня, в воскресенье, 20 сентября, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о задержании 57-летней женщины, ограбившей магазин на Светлановском проспекте еще 14 сентября.

Подозреваемая в ограблении магазина пенсионерка была задержана накануне, в субботу, 19 сентября. Женщина, похитившая 87 тысяч 300 рублей из магазина в момент задержания находилась в поселке Горелово, у дома 121 по улице Коммунаров. Сообщается, что грабительница уже была судима ранее.

По факту ограбления сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.