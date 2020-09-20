МЧС ликвидировало пожар в Адмиралтейском районе

Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что сегодя ночью, в воскресенье, 20 сентября, на Митрофаньевском шоссе вспыхнул дом № 4.

Нежилое трехэтажное здание постройки начала XX века не было введено в эксплуатацию. Дом № 4 относится к комплексу построек церкви святого Митрофания и раньше был отведен под производство. Горение происходило на 3-м этаже и кровле, захватыая площадь около 160 квадратных метров. В ходе пожара произошло обрушение перекрытий между 2 и 3 этажами и наблюдалась угроза распространения огня на соседние дома. Пожару был присвоен ранг № 1Бис, при котором на месте пожара работают четыре отделения. Сведения о пострадавших не поступали, известно, что в ликвидации участвовало 35 человек и семь единиц техники. В 3:27 пожар был ликвидирован, причины возгорания выясняютя.