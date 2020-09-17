Загорелась квартира в Песочном

В Курортном районе Петербурга 17 сентября посреди дня загорелась квартира. Пожар произошел в пятиэтажном доме в поселке Песочный. О возгорании поступил сигнал с Ленинградской улицы, 70. Вызов поступил на пульт дежурного в 12:41. Об этом сообщает МЧС по Петербургу.

Очаг возгорания обнаружили спасатели, прибывшие на место происшествия, на втором этаже. Как стало известно, одна из комнат двухкомнатной квартиры загорелась и огонь распространился на кухню и коридор. Таким образом, площадь захваченной огнем территории составила шесть квадратных метров.

В результате действий спасателей в 13:25 удалось ликвидировать открытое горение, а из квартиры сверху эвакуировали пожилую женщину. Ей оказалась 78-летняя соседка с третьего этажа. Она надышалась дымом и отравилась угарным газом. Женщину осматривают медики. Больше пострадавших не обнаружено.