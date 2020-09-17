Микроавтобус и BMW не поделили перекресток

В Адмиралтейском районе Петербурга сегодня утром, 17 сентября, столкнулись две машины. Тем самым они затруднили движение, а одна машина оказалась на тротуаре.

Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы опубликовали кадры и сообщили детали аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Так, стало известно, что ДТП произошло на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Там столкнулись легковой автомобиль марки BMW и микроавтобус.

В результате аварии BMW улетел на тротуар и оказался почти на пешеходном переходе. Микроавтобус врезался в районе правого заднего колеса. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.