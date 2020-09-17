Произошло столкновение в небе: «Аэрофлот» против стаи птиц

После повреждения самолета во время посадки в аэропорту Белгорода Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила сегодня, 17 сентября, пресс-служба ведомства.

Известно, что вчера, 16 сентября, в 23:20 воздушное судно, принадлежащее компании «Аэрофлот», столкнулось со стаей птиц. Самолет следовал из Москвы и заходил на посадку в аэропорту Белгорода. В результате столкновения никто не пострадал.

На данный момент самолет отстранили от полетов, а все детали случившегося устанавливаются, также экспертам предстоит выяснить причину происшествия.