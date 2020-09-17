В Петербурге на школьника обрушилась бетонная плита

В Невском районе Санкт-Петербурга 15 сентября произошло ЧП с участием четвероклассника. Мальчик играл в компании школьников на крыше гаража, однако ветхая конструкция не выдержала и обрушилась.

Для отдыха после школы компания ребят выбрала старые гаражи на улице Ткачей. Только дети не учли, что от их активности, крыша может провалиться. В результате так и произошло: бетонный блок придавил десятилетнего мальчика. Ребенка доставили в детскую больницу № 5 с тяжелыми травмами. После полученных травм он не потерял сознание и смог позвонить маме. Отмечается, что скорую вызвали сами дети.

Как известно, гараж обрушился 15 сентября и находился в аварийном состоянии, однако о происшествии стало известно только сегодня. В результате ЧП у мальчика диагностировали перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. На данный момент он находится в реанимации.