16-летний юноша попал под поезд

О произошедшем стало известно от пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Около 10 часов вечера электропоезд «Белоостров - Санкт-Петербург» сбил юношу. Пострадавший является уроженцем Таджикистана. Сообщается, что в момент столкновения он переходил через железнодорожные пути. Юноша был в наушниках и не успел отреагировать на звуковые и световые сигналы, подаваемые машинистом. Увидев человека, машинист сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, в том числе применил прием экстренного торможения, однако остановить электропоезд вовремя ему не удалось. В результате столкновения юноша получил травмы и был госпитализирован. На данный момент ведется работа над выяснениями всех обстоятельств инцидента.