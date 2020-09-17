Школьник был госпитализирован из-за превышенной дозировки обезболивающего

16 сентября ученика шестого класса госпитализировали в Адмиралтейском районе Петербурга. Вызов поступил из квартиры на Канонерской улице. Сообщается, что в результате госпитализации медицинские работники диагностировали у мальчики острое пероральное отравление веществом психотропного действия. Причиной отравления стала превышенная дозировка обезболивающего вещества. Пострадавший сообщил, что накануне, около 4 часов дня он принял три таблетки обезболивающего у себя дома.

В настоящее время 12- летний мальчик находится в больнице под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая помощь. Состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое.

Отмечается, что он рос и воспитывался в благополучной семье.

По факту происшествия в данный момент осуществляется проверка.