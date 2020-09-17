В Ленобласти обнаружен склад с наркотиками

Раннее, на улице Дыбенко был остановлен автомобиль, в котором сотрудники правоохранительных органов обнаружили множество подозрительных свертков. Сообщается, что в иномарке находилось около 200 свёртков, содержащих запрещенные вещества. В результате проверки выяснилось, что водитель иномарке занимался перевозкой в своем автомобиле наркотиков синтетического происхождения.

После обнаружения наркотических веществ было возбуждено уголовное дело. В процессе последовавшего расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить целый склад наркотиков, располагающийся во Всеволожском районе Петербурга. На месте склада был задержан кладовщик, а также его помощник. В результате проверки правоохранителями было изъято около 25 килограммов наркотических веществ.