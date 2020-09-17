В Петербурге снова минируют здания

В северной столице России и Ленинградской области была проведена проверка «заминированных» зданий. В их число вошли здания судов, метрополитен, а также атомная электростанция.

Сотрудники трех районных судов Петербурга получили сообщения о заминированных учреждениях, которые анонимные отправители выслали на их электронные адреса. В сообщениях содержалась информация о взрывных устройствах, находящихся в торговых центрах, зданиях районных судов, метро и атомной электростанции.

На проверку зданий сотрудники правоохранительных органов потратили день, закончив работу только к девяти вечера.

Сообщается, что были осмотрены 84 объекта. При осмотре зданий взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было. В процессе проведенной работы из зданий была осуществлена эвакуация, эвакуировали 145 человек.