В Тосненском районе иномарка насмерть сбила пешехода

16 сентября, в среду днем, в Тосненском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу сообщает, что авария произошла около 16:40 на отрезке дороги Ульяновка-Отрадное. Легковой автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на пешехода 57 лет. За рулем иномарки находился сорокалетний водитель.

Из-за полученных в столкновении травм пешеход скончился. Отмечается, что в момент смертельной аварии мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По факту произошедшего проводится проверка правоохранительными органами.