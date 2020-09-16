Пропавший в лесу мужчина найден мертвым

Во вторник, 15 сентября, около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение 47-летняя женщина, заявившая, что ее отец-пенсионер отсутствует больше 12 часов. Он уехал в лес на своей машине и с тех пор не выходил на связь. На нем была синяя рабочая куртка, камуфляжная панама и сапоги-болотники.

В лесах началась поисково-спасательная операция. Мужчина был обнаружен мертвым спустя несколько часов после звонка его дочери. Его нашли в Бокситогорском районе Ленобласти, неподалеку от трассы Вологда — Новая Ладога. Известно, что погибший уже перенес два инфаркта. Причину его смерти только предстоит установить.