Житель Петербурга стрелял из пистолета на проспекте Просвещения

В Выборгском районе Петербурга гражданин открыл стрельбу в Выборгском районе.

Во вторник в полицию поступило обращение от гражданки Петербурга, которая сообщила о стрельбе на проспекте Просвещения. Обращение повторилось, на этот раз в полицию о происходящем сообщил мужчина, проживающий в другом доме на проспекте. Неизвестный был задержан около дома. Стрельбу открыл безработный 320летний мужчина, на момент происшествия находящийся в состоянии алкогольного опьянения. У злоумышленника нашли охолощенный пистолет Макарова.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве и составлен административный протокол. Злоумышленник был отпущен из полиции, в данный момент он находится под подпиской о невыезде.