На октябрьской набережной произошло ДТП: трое человек пострадали, один погиб

Лобовое столкновение автомобилей произошло на Октябрьской набережной.

В результате аварии погиб один человек, еще трое получили повреждения

В среду, 16 сентября, утром около автозаправки столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Лада Калина». Причиной аварии стал выезд 36-летнего водителя «Фольксваген» на встречную полосу, где его автомобиль врезался в машину, которой управляла 39-летняя женщина. В результате столкновения водитель иномарки скончался. Женщина, находящаяся за рулем «Лады Калины», а также пассажиры автомобиля получили повреждения и были госпитализированы. Сообщается, что на данный момент состояние пострадавших имеет среднюю степень тяжести.