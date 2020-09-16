Сотрудник полиции спас жительницу Петербурга, собиравшуюся спрыгнуть в канал Грибоедова

Полицейский Петербурга спас девушку, заметив, что она хочет спрыгнуть в воду канала.

Во вторник, 15 сентября, прохожий обнаружил, что девушка стояла за перилами набережной с намерением спрыгнуть. По счастливой случайности мужчина оказался на месте пересечения улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова рано утром, когда произошел инцидент. Мужчина немедленно заявил об этом наряду полиции, находившемуся рядом. Стражи порядка сразу среагировали на ситуацию. Сотрудник МВД Дмитрий Зайцев подбежал к девушке и , схватив ее, перенес через ограждение.

Полиция провела беседу с горожанкой перед тем, как передать ее медицинским сотрудникам.