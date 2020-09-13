Очередное дерево может упасть в Петербурге

Петербуржцы нашли опасное дерево, которое может вскоре упасть. Дерево находится недалеко от станции метро «Пролетарская» у дома №22 по улице Шелгунова. Особая опасность в том, что дерево может упасть на детский сад. Также дерево может рухнуть и на жилой дом №22.

На данный момент на место прибыли сотрудники МЧС. Они пытаются решить проблему, однако пока не известно, буду ли его спиливать.

Напомним, недавно от штормы пострадало несколько вековых дубов на Елагином острове, а также тогда пострадала и 25-метровая липа. Деревья располагались в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.