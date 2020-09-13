Полицейский УАЗ перевернулся на крышу под Зеленогорском

В Курортном районе Санкт-Петербурга полицейский УАЗ улетел в кювет на мокрой дороге. Водитель не справился с управлением и машину занесло в кювет, где УАЗ упал на крышу. ДТП произошло утром на Зеленогорском шоссе.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти не было оперативной информации по данному происшествию, однако очевидцы успели сообщить все его детали. Так, стало известно, что ДТП произошло в районе 10 утра у перекрестка с проспектом Ленина.

УАЗ занесло на мокрой дороге на повороте. Вероятно, водителю не удалось справиться с управлением, потому что после дождя сцепление шин и дороги оставляло желать лучшего. Известно, что машину пришлось ставить на колеса экстренным службам.