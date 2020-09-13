Жительница Петербурга получила ведро с мочой вместе с заказом из "Яндекс.Лавки"

Жительница Санкт-Петербурга в социальных сетях рассказала о том, как получила ведро с мочой от курьера "Яндекс.Лавки". По ее словам, ведро находилось в заказе с едой.

Происхождение жидкости определили по характерному цвету и запаху. С заказчицей лично связался директор сервиса Илья Красильщик. В телефонном звонке он принес ей извинения. Также клиентке вернули деньги, а курьер был отстранен от работы навсегда. Сотрудники Яндекса по камерам видеонаблюдения вычислили, что изначально ведра в заказе не было. Девушка предположила, что курьер использовал ведро по нужде и почему-то положил его в пакет с заказом.

Клиентка попросила не винить "Яндекс.Лавку" в случившемся и отнестись к произошедшему с пониманием. Деньги, полученные обратно, она собирается пожертвовать в приют для животных.