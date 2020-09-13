Петербуржец спас котенка из-под двигателя автомобиля

Житель Санкт-Петербурга рассказал в социальных сетях о том, как ему удалось спасти котенка.

Мужчина ехал 12 сентября, в субботу, по улице Куйбышева, и заметил котенка, лежащего на дороге. Он экстренно затормозил, однако испугавшийся котенок залез под двигатель его машины. Петербуржец попробовал достать его самостоятельно, но у него не получилось. Тогда к нему на помощь пришел экипаж ППС, и котенка все-таки достали живым и невредимым.

Мужчина выразил благодарность экипажу за помощь, а также водительнице трамвая за понимание. Котенка он сначала отнес в ветеринарную клинику, чообы обследовать, а потом забрал к себе домой.