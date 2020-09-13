В Волховском районе обнаружили фрагменты расчлененного тела на берегу реки

13 сентября в воскресенье в Ленинградской области стало известно о ЧП. В Волховском районе на берегу реки Сясь обнаружили фрагменты останков неизвестной женщины. СУ СК РФ по Ленинградской области сообщает, что были найдены верхние и нижние конечности.

Личность погибшей, а также причастные к преступлению на данный момент не установлены. Следователи и криминалисты ведут активную работу, чтобы расследовать дело, в скором времени будут проведены необходимые экспертизы. Сейчас на месте происшествия ведутся поисковые работы. Останки женщины разыскивают сотрудники МЧС, водолазы и спецтехника.