Дамбу в Петербурге закрыли из-за погодных условий

13 сентября в воскресенье в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за погодных условий. Это решение было принято из-за усилившегося ветра в городе.

Пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга сообщает, что затворы дамбы начали закрываться еще ранним утром, в 4:30, из-за штормового предупреждения.

13 сентября, в воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, западный и северо-западный ветерв Санкт-Петербурге достигнет скорости 19-24 метра в секунду, а уровень воды в устье Невы может подняться до критериев наводнения.

Движение судов по Кронштадскому корабельному фарватеру также приостановлено.