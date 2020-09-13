В Санкт-Петербурге квартира бухгалтера была ограблена на более миллиона рублей

По сообщениям правоохранительных органов, вечером в пятницу, 11 сентября, к ним обратилась женщина 34 лет, которая работает главным бухгалтером в одной из компаний. По ее словам, некто проник в ее квартиру, а затем вынес из нее денег на сумму более миллиона рублей и драгоценностей общей стоимостью более 100 тысяч. Проникнуть в квартиру злоумышленнику удалось через окно, отжав стеклопакет, а после совершения кражи преступник очень быстро покинул место преступления.

По факту кражи уже возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся розыскные работы.