В Ленинградской области между братом и сестрой началась поножовщина из-за бытовой ссоры

Случай произошел в Бокситогорском районе Ленобласти. В субботу вечером, 12 сентября, с правоохранителями связалась женщина, которая сообщила о том, что в поселке Сельхозтехника найден мужчина с ранением холодным оружием. Полицейские оперативно прибыли на место и в квартире одного из домов нашли пострадавшего мужчину 42 лет с ранением в живот.

Между мужчиной и его сестрой 39 лет произошла ссора, отягченная действием алкогольных напитков. ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщает, что в пылу эмоций женщина схватилась за нож и нанесла ножевые ранения мужчине в область живота.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а подозреваемая отвезена в полицейских участок. Ранее женщина уже была судима за убийство.