Студентам Политехнического университета в Санкт-Петербурге позволили вернуться в общежитие после пожара

В петербургском вузе рано утром 13 сентября начался пожар в общежитии на Гражданском проспекте. Пожар разгорелся в одной из рекреаций - в нежилом помещении на третьем этаже Политехнического университета имени Петра Великого.

Сотрудников и горожан срочно эвакуировали, всего было эвакуировано 150 человек. Возгорание смогли быстро локализовать и потушить несмотря на то, что пожар первоначально отнесли к повышенному номеру сложности. Для тушения пожара было применено два гидранта, находившихся внутри здания.

Причина пожара выясняется. В самом вузе сообщили, что ущерб был минимальным, а пострадавших нет, поэтому сейчас и сотрудники, и студенты смогли вернуться в общежития на свои места.