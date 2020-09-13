Под Кингисеппом в Ленинградской области пожар удалось потушить только через два часа

Страшное происшествие произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Там загорелась постройка, расположенная на площади в 72 квадратных метра. Пожар начался поздно ночью в воскресенье, 13 сентября, на территории деревни Вистино. Несмотря на то, что на месте работали 8 специалистов-спасателей, такой большой пожар удалось полностью ликвидировать только к пяти часам утра.

В ГУ МЧС России по Ленингардской области, сообщая оперативную информацию по происшествию, отметили, что информации о пострадавших нет – в ведомство она, по крайней мере, не поступала