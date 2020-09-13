В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении человека

Сегодня, в воскресенье, 13 сентября, пресс-служба Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании лиц, подозреваемых в похищении человека. Полицейские задержали злоумышленников в Невском районе города.

Уточняется, что ранее, в субботу 12 сентября, в полицию обратилась петербурженка и заявила, что стала невольным свидетелем того, как у одного из домов на проспекте Большевиков трое неизвестных силой вытащили мужчину из автомобиля Kia Rio, избили его, посадили обратно и скрылись с места происшествия. В ходе расследования происшествия оказалось, что транспортное средство принадлежало 29-летней жительнице поселка Шушары, которое девушка сдавала в аренду.

Сотрудники правоохранительных органов по горячи следам догнали иномарку у дома № 51 по Дальневосточному проспекту. Полицейские задержали двух уроженцев Узбекистана 28-ми и 29-ти лет. Также сообщается, что 32-летний пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Александровскую больницу.