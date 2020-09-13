В Петербурге столкнулись ВАЗ и ГАЗ

Сегодня раним утром, в воскресенье, 13 сентября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. По данным пресс-слеужбы Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ГИБДД получили сигнал о столкновении автомобилей марки «ВАЗ» и «ГАЗель».

Серьезная авария произошла на проспекте Культуры возле дома № 42 в Выборгском районе. По словам очевидцев, причиной ДТП стало поведение водителя «ВАЗ», которй не пропустил на дороге «ГАЗель». В результате в аварии прострадали 34-летний водитель и женщина-пассажир 39 лет. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники ДПС.