Безработный мужчина напал на двух друзей на спортплощадке на Авангардной улице

В Санкт-Петербурге возможно возбуждение уголовного дела по факту нападения мужчины-рецидивиста на двух человек на спортплощадке на улице Авангардная.

Согласно последним сведениям, представленным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу нападение было произведено безработным мужчиной накануне, поздно ночью 12 сентября 2020 г. Он быстро нанес ножевые ранения двум мужчинам по очереди.

Подозреваемый был сразу же задержан. На данный момент на него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», сейчас же решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.