В Санкт-Петербурге произошло страшное убийство

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина 27 лет нанесла ножевые ранения своему сожителю и позвонила в полицию, попытавшись переложить вину на другого. Так, она сообщила, что мужчина вернулся домой уже с ножевым ранением в шею, а она лишь пыталась оказать ему помощь и найти предполагаемого преступника.

Когда полицейские прибыли на место преступления они обнаружили только труп 38-летнего рабочего и зафиксировали многочисленные ранение грудной клетки.

Сожительница была сразу же задержана. По версии полицейских убийство произошло в ходе бытового конфликта. У женщины уже есть судимость.