Пожарные эвакуировали 150 человек из общежития петербургского Политеха

Пресс-служба Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщила, что сегодня рано утром, в воскресенье, 13 сентября, на третьем этаже здания общежития № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на Гражданском проспекте произошел пожар.

По предварительной информации, загорелась обстановка на площади 15 квадратных метров и на балконе четвёртого этажа на площади 10 квадратных метров. В 5:05 утра специалисты присвоили пожару ранг № 1-БИС, что означает нехватку сил и средств. Обычно при этом ранге дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения.

В итоге к ликвидации возгорания в общежитии Имоп СПбГПУ были привлечены 45 спасателей и девять единиц техники.

До прибытия на место пожарных из здания было эвакуировано 150 человек. По данным МЧС, возгорание удлось локализировать к 5:19 утра, а к 5:35 ранг удалось снизить до первого номера.

О пострадавших информация не сообщается.