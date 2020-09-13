В Петербург вернутся дожди и ветра

Из ООО «Центр Фобос» поступила информация, что воскресная погода будет зависеть от циклона, который надвигается на город с запада и вскоре войдет в район Белого моря.

Из-за него город ждут кратковременные дожди, которые создадут вероятность нагонного наводнения. Погода будет облачная, с временными прояснениями. Температура воздуха составит до +16 градусов, а скорость ветра – до 11 м/c. В самые ветреные часы порывы будут измеряться и 21 м/c.

Такой сильный ветер в Санкт-Петербурге господствует уже несколько дней: несколько дней назад, 10 сентября, были пострадавшие – мужчина на стройплощадки и женщина, которая оказалась под козырьком торговой палатки, от порыва ветра упавшем на нее.