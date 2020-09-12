На Ленинском проспекте избили годовалую девочку

Вечером 11 сентября в полицию поступило сообщение об избиении годовалого ребенка. Инцидент произошел в одном из домов на Ленинском проспекте в Краносельском районе Санкт-Петербурга. Позднее, ночью, в полицию также поступило обращение из детской больницы, в которую была госпитализирована годовалая девочка. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы спины.

Полиция на месте происшествия обнаружила 42-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Ее поместили в изолятор, предварительно составив административный протокол. Также правоохранители выяснили, что семья пострадавшего ребенка не состоит на профилактическом учете.